أشرف عطية يفتتح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون

فى أجواء ساحرة تحمل عبق التراث الأصيل والأنغام الفلكورية للفنون الشعبية، وبحضور نحو ألفي متفرج، وضمن فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس، افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون بمسرح فوزى فوزى الصيفى بكورنيش النيل، وذلك وسط مشاركة 15 فرقة للفنون الشعبية الأجنبية والأفريقية والمحلية.

حضر فعاليات الافتتاح أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نادر مصطفى، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو بسيونى، علاوة على أعضاء مجلس النواب بأسوان، فضلاً عن القيادات التنفيذية والشعبية.

وفى كلمته رحب اللواء أشرف عطية بضيوف أسوان من أعضاء فرق الفنون الشعبية من الدول الأجنبية الصديقة والأفريقية، بالإضافة إلى الفرق المصرية، مؤكدًا على أن عروس المشاتى تستقبل الفعاليات العديدة من الزخم الفنى والثقافى خلال المرحلة الحالية للاستمتاع بالمقومات والمزايا العديدة التى تتمتع وتتفرد بها زهرة الجنوب.

وقدم محافظ أسوان شكره للدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، وأيضًا للهيئة العامة لقصور الثقافة لما تم تقديمه من تسهيلات عدة لافتتاح مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون، وكذا الشكر موصول لجميع الفرق المشاركة بهذا المهرجان.

تجدر الإشارة إلى أنه تمتد فعاليات المهرجان فى الفترة من 18 فبراير، وتختتم فى 22 من شهر فبراير الجارى تزامنًا مع ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية، وتضم فرق الفنون الشعبية 5 فرق أجنبية وعربية وهى الهند والمكسيك وبولندا وفلسطين والسودان، و10 فرقة مصرية، وهى أسوان وتوشكى التلقائية وأطفال أبو سمبل ومرسى مطروح والشرقية وبورسعيد وملوى والوادى الجديد وأسيوط والحرية.

هذا وقد بدأ حفل الافتتاح بتفقد محافظ أسوان لمعرض الفنون التشكيلية واللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية، علاوة على معرض المشغولات اليدوية والحرف البيئية والتراثية، ومعرض الكتاب لإصدارت الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم بدأ الاحتفال بالسلام الوطنى، أعقبه تقديم العديد من العروض الفنية والإستعراضية التى تعبر عن ثقافات وتراث الشعوب التى تمثلها الفرق الفنية المشاركة بالمهرجان.