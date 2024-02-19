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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الري: مصر حريصة على دعم الدول الإفريقية بمجال المياه ونقل الخبرات

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هانى سويلم

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تقوم بتقديم العديد من برامج بناء القدرات للمتخصصين الأفارقة من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN والذى قامت مصر بتدشينه تحت مظلة مبادرة AWARe لضمان إستفادة الخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الافريقية .

وذلك خلال اجتماع لمتابعة سُبل تعزيز مجالات التعاون مع الدول الإفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص في مجال تحسين وتطوير الرى .

وتم خلال الإجتماع إستعراض التنسيقات الجارية بين أجهزة الوزارة المعنية و "برنامج الغذاء العالمى" ، بحيث تقدم وزارة الموارد المائية والري الخبرات المتميزة التى تمتلكها فى مجالات تطوير الرى والرى الحديث لنقلها للدول الإفريقية .

و من المقرر أن يتم عقد إجتماع لاحق مع مسئولي برنامج الغذاء العالمى المعنيين بالقارة الأفريقية لبحث مجالات التعاون المستقبلية بين الوزارة والبرنامج لخدمة الدول الأفريقية .

وصرح الدكتور سويلم أن مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) حريصة على دعم الدول الإفريقية الشقيقة ، وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الإفريقية في مجال المياه ، حيث تحرص مصر على نقل الخبرات والنماذج الناجحة التي تمتلكها للدول الإفريقية الشقيقة في مجالات تطبيق نظم الرى الحديث بالأراضى الزراعية والتي تنعكس على زيادة الإنتاجية المحصولية ورفع العائد من وحدة المياه ، بالاضافة لمشروعات حصاد مياه الأمطار والتي توفر الحماية للمواطنين بالدول الإفريقية مع توفير مصادر للمياه العذبة لاستخدامات الشرب ورعى الثروة الحيوانية بهذه الدول .

 

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