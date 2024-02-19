بيطري الشرقية يستعد لشهر رمضان بإجراءات لضبط أسواق اللحوم

عقد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي هاشم، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، اجتماعًا بالتزامن مع الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، ضم الاجتماع أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الحميد يوسف، مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، والدكتورة إيمان عليوة، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم.

وشدد خلال اجتماعه على ضرورة تكثيف حملات التفتيش والمرور على الأسواق ومعارض أهلا رمضان، وشوادر بيع الأسماك واللحوم، ومحلات الجزارة، ومحلات بيع الأسماك، والمطاعم، والمحلات التجارية لبيع الدواجن واللحوم المجمدة، وثلاجات الحفظ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها للاشتراطات الصحية والبيئية.

وشدد مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، كما وجه مدير بسرعة المتابعة والرقابة على جميع المجازر داخل المحافظة، وتقديم كل الدعم لها خاصة خلال الشهر الكريم والعيد، مؤكدًا أهمية دور الطبيب البيطري الذي يعُد خط الدفاع الأول في الرقابة على صحة وسلامة الغذاء، والإشراف الصحي على الأغذية ذات الأصل الحيواني، والتعاون مع الجهات الرقابية للتأكد من تطبيق كل الاشتراطات والمعايير الصحية والبيئية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.