انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية وتوزيع الكتب المدرسية

رئيس المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية:

قام الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية،اليوم،بتفقدة طابور الصباح بمعاهد إدارة التل الكبير الأزهرية، حيث تفقد ( معهد التل الكبير الثانوي، و معهد التل الكبير الإعدادي، و معهد الغرابوة الابتدائي، و معهد منشية النصر ).

كما زار رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية معهد المحسمه الابتدائي، ورياض الأطفال بإدارة أبو صوير، بحضور الدكتور عادل عواد، مدير التعليم الابتدائي، وعبد الحميد حسن، مدير إدارة الأمن؛ وذلك للتأكد من انتظام العملية التعليمية، وتفقد سير الحصص الدراسية، والتأكد من كتابة مناهج الفصل الدراسي الثاني، وتوزيع الكتب الدراسية التي ترد إلى المعهد أولًا بأول، والتأكد من وسائل الأمن والأمان بهم، ومناقشة الطلاب في المواد العلمية، كما حث الطلاب على الجد والمثابرة وتحقيق المزيد من التفوق والنجاح والحفاظ على هذا المستوى في كافة الأنشطة التعليمية والثقافية والدينية والأخلاقية.

ويختلف نظام التعليم في المعاهد الأزهرية عن نظام التعليم الرسمي أو التابع لوزارة التربية والتعليم، فهو يتم عبر مواد تختص بعلوم الدين، وتسمى المواد الشرعية، دون إغفال المواد الأخرى المأخوذة من مناهج وزارة التربية والتعليم وتسمى المواد الثقافية.

ويشمل التعليم في المعاهد الأزهرية كل المراحل الدراسية، بداية من رياض الأطفال إلى المرحلة الإبتدائية ثم الإعدادية والثانوية، وأيضا يمكن استكمال الدراسة الجامعية في جامعة الأزهر.

ويقدم قطاع المعاهد خدماته التعليمية لأكثر من 2 مليون طالب أزهري، حيث يعد القطاع ثاني أكبر روافد التعليم في مصر، وقاطرة التعليم الأزهري قبل الجامعي، ومن خلال أكثر من عشرة آلاف معهد، تنتشر في مختلف محافظات الجمهورية، يتم تقديم خدمات متميزة لمختلف المراحل التعليمية، لأبناء الوطن، وأبناء المسلمين عمومًا، حيث يقدم القطاع خدماته لطلبة وافدين من أكثر من مائة دولة حول العالم.