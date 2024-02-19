أوكرانيا تعلن ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 403 آلاف و720 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 403 آلاف و720 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و498 دبابة و12 ألفا و232 من المركبات المدرعة و9 آلاف و733 من النظم المدفعية و986 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و674 من أنظمة الدفاع الجوي و336 طائرة مقاتلة و325 مروحية و25 سفينة حربية، فضلا 1545 من المعدات الخاصة و7 آلاف و460 طائرة مسيرة وغواصة و12 ألفا و767 من المركبات وخزانات الوقود".

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان اليوم الاثنين نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم، أنه خلال اليوم الماضي، وقع 80 اشتباكا قتاليا على الجبهة مع الجيش الروسي.

وذكر البيان أنه خلال يوم 18 فبراير، كان هناك 80 اشتباكا قتاليا، وشن الجيش الروسي 3 هجمات صاروخية و43 ضربة جوية و102 هجوم بقاذفات إطلاق متعددة على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المختلفة، وأدت الهجمات الروسية إلى مقتل وجرح مدنيين، وتعرضت المباني السكنية، والبنية التحتية للضرر.

وأضاف البيان أنه خلال الليلة الماضية، هاجم الروس أوكرانيا باستخدام 4 طائرات بدون طيار من طراز شاهد-136/131، ودمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية جميع الطائرات بدون طيار التي أطلقتها روسيا.