محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بكورنيش المحلة ومحور النعناعية بكفر الزيات

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرص المحافظة على خلق محاور مرورية جديدة، تسهم في حل مشكلة التكدس المروري وإعاقة الحركة المرورية، خصوصًا في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة، باعتبارها أحد قاطرات التنمية، ولإحداث نقلة نوعية في الشبكة على مستوى الجمهورية.

حيث تابع المحافظ استمرار العمل في كورنيش المحلة الكبرى، حيث تم الانتهاء من أعمال التدبيش عند مجمع المحاكم، واستكمال التدبيش على جانبى الترعه بجوار الكوبرى، وإزالة الأتربة بجوار مجمع المحاكم، واستكمال أعمال التربة الزلطية على منحنى الكوبرى.

جدير بالذكر أن كورنيش مدينة المحلة الكبرى يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسًا ومتنزهًا حضاريًا لأهالي المدينة.

وتابع المحافظ، الأعمال الجارية بمحور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع، بداية طريق كفور بلشاي، حيث يتم أعمال تطهير مصرف جناج أحد أجزاء محور النعناعية، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة كافة.

فيجري الآن أعمال الأرنكة خلف الحائط الساند تمهيدًا لسريان المصرف، وجارٍ أعمال الكحلة خلف الحائط الساند.