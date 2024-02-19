مصرع 2 وإصابة شخص فى تصادم بالشرقية

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب آخر بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السجات والكدمات والجروح، جراء تعرضهم صباح اليوم الاثنين، لوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بدراجتين ناريتين، بطريق منيا القمح شلشلمون بدائرة مركز منيا القمح.

البداية؛ بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بدراجتين ناريتين، بطريق منيا القمح شلشلمون بدائرة مركز منيا القمح، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي، والتحفظ عليهما تحت تصرف جهات التحقيقات، والتى صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.