الظهور الأول لجوزيه جوميز.. الزمالك يواجه الإسماعيلي في الدوري الممتاز الليلة 

يلتقي فريق الإسماعيلي نظيره الزمالك، مساء اليوم، فى المواجهة المنتظرة، التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري المصري لموسم 2023 ـ 2024.



وسيسجل البرتغالي جوزيه جوميز، الظهور الأول الفني للأبيض، بعد توليه المسؤولية خلفًا لمعتمد جمال.



وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري اليوم الإثنين 19 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.





وتنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري.





أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات غدٍ الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.







قائمة الإسماعيلي للقاء الزمالك:

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، قائمة لاعبيه استعدادًا للقاء الزمالك غدًا الإثنين في قمة الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري المحلي.



القائمة شهدت تواجد الوافد الجديد هشام محمد، إلى جانب مجموعة من الناشئين الواعدين، وجاءت كاملة كالتالي:



حراسة المرمى: أحمد عادل – كمال السيد



خط الدفاع: محمد دسوقي – محمد نصر – محمد عمار – عبدالله حسني- حمدي النقاز – عصام صبحي- محمد بيومي – حاتم سكر – عبد الكريم مصطفى .



خط الوسط: محمد عبدالسميع – عمر الساعي – عبد الرحمن الدح – عبدالرحمن مجدي – هشام محمد – بشار أشرف – محمد وجدي.



الهجوم: علي الملواني – محمد زيدان – نادر فرج – تراوري