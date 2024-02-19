سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الإثنين

تستمر حالة من الاستقرار النسبي في أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات، اليوم الإثنين 19 فبراير، في محال الصرافة والبنوك الرئيسة والعاملة في مصر.

حيث سجلت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.



بينما حققت أسعار صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الريال السعودي 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.



فيما بلغت أسعار صرف الريال السعودي في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 7.95 للشراء، 8.25 جنيه للبيع.