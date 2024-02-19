الصيد يتعادل إيجابيًا أمام بشتيل في دوري القسم الثالث لكرة القدم

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الصيد أمام نظيره بشتيل، بنتيجة هدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الاخير ضمن منافسات بطولة دوري القسم الثالث لكرة القدم.



سجل هدف الصيد اللاعب محمود عبد التواب في الدقيقة 12 من عمر المباراة.



ضمت قائمة الفريق بالتشكيلة الأساسية اللاعبين: مبروك شحته، طه مصطفى، عمرو عماد الدين، اسلام احمد، يوسف هانى، محمود عبد التواب، مصطفى صلبر، معاذ اشرف، احمد فكري، محمد سيف الدين، اسلام كامل.



كما ضمت مقاعد البدلاء اللاعبين: محمد يحيي دعبس ، احمد محمد فريز، احمد صلاح، حسن يحيي، محمد جمال.



الجهاز الفنى والادارى:

المدير الفني طارق حسن، مدرب العام حسام زينهم و مدحت رمضان، مدرب حراس المرمى عمر مصطفي، الدكتور محمود حسين محلل أداء الفريق، المدير الإداري عبدالله عكاشه،طبيب الفريق الدكتور أحمد النقيطى، علاج طبيعي الدكتور امجد فوزي، أخصائي مساج عبد العزيز حارس (زيزو )، مساعدين الملاعب الادوات حجاج محمد و محمد سعد.