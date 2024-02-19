شوبير يكشف مدة غياب أليو ديانج.. وموعد سفر بعثة الأهلي إلى غانا

كشف أحمد شوبير الاعلامي أحمد شوبير عن مدة غياب المالي أليو ديانج اعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يعاني من الإصابة بالغضروف منذ ما يقرب من عام تقريبًا، وتم رفض خوضه لجراحة وقتها بسبب احتياج الفريق لخدماته.



وأكد خلال تصريحاته عبر برنامجه التليفزيوني ملعب أون المذاع على قناة أون تايم سبورتس أن الكدمة الأخيرة التي تعرض لها كانت صعبة عليه وبالتالي غيابه عن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.



وتابع:" ديانج سيسافر إلي النمسا لإجراء عملية الغضروف فى الركبة، وسيغيب عن الملاعب فترة لا تقل عن شهر ونصف".



وأوضح:" أن بعثة الفريق الأول بقيادة مارسيل كولر المدير الفني، ستغادر الى غانا، يوم الأربعاء بدلا من يوم الثلاثاء، لملاقاة ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقا".



وعلى الجانب الآخر، أوضح أن هناك عملية جراحية إلى الثنائي محمد عبد الشافى لاعب نادي الزمالك، ومروان محسن لاعب نادي مودرن فيوتشر لتعرض كلا منهما لقطع فى الرباط الصليبي بالركبة، متمنيًا لهما الشفاء العاجل والعودة للملاعب سريعًا.