سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري.. الإثنين

تشهد أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين 19 فبراير، في محال الصرافة والبنوك الرئيسة والعاملة في مصر.

حيث سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، في البنك الأهلي المصري، شراء 98.06 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 96.57 جنيه للشراء، و100.33 جنيه للبيع.



أسعار صرف الدينار الكويتي حققت في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع.



أسعار صرف الدينار الكويتي بلغت في بنك مصر 99.59 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 93.48 للشراء، 100.25 جنيه للبيع.