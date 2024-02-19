أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

لقاح الإنفلونزا الموسمية.. يتعرض البعض خلال فصل الشتاء لنزلات البرد والإنفلونزا نتيجة التغيرات الجوية التي تحدث بسبب انخفاض درجات الحرارة وقدوم البرد، مما يؤدي إلى إصابة البعض ولاسيما كبار السن بالإنفلونزا.



تلقي لقاح الانفلونزا

الأمر الذي يدفع البعض إلى تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمي كل عام حتى لا يتعرضون لنزلات البرد المتواصلة خلال فصل الشتاء.

وقد أكدت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة تلقي لقاح الانفلونزا الموسمية والذي يساعد في خفض الاصابة بالانفلونزا الموسمية، وخفض الاحتمال الاصابة بمضاعفات مرضية خطيرة بسبب الانفلونزا، وأيضًا تقليل الحاجة إلى البقاء في المستشفى.

وأوضحت الوزارة، أن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

ولقاح الإنفلونزا عبارة عن تطعيم موسمي سنوي باستخدام لقاح يحوي أجسام مضادة تقاوم فيروسات الإنفلونزا ويحفز الجهاز المناعي لدى الإنسان.

ويحتوي اللقاح عادة على عدة أنواع من الفيروسات المضعفة أو الميتة، حيث تتغير هذه اللقاحات تبعًا لتغير الفيروسات المتوقع انتشارها سنويًا،إذ ينصح بأخذ التطعيم سنويًا لضمان استمرار المناعة.

الفئات المستهدفة من تلقي لقاح الإنفلونزا

كبار السن الين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا

العاملين بمجال الرعاية الصحية

الاشخاص الذين يعانون من الامراض المزمنة مثل السكري والقلب والضغط والكلى وغيرها

الحوامل

الاطفال اقل من 3 سنوات

الاطفال الذين يعانون من ضعف المناعة

الفئات الممنوعة من تلقي لقاح الإنفلونزا

الاطفال أقل من 6 شهور

من يعانون من حساسية مفرطة

من يعانون من حساسية مفرطة ضد اللقاح أو أحد مكوناته

عندما تتلقى اللقاح، ينتج الجهاز المناعي أجسامًا مضادة لحمايتك من الفيروسات الموجودة في اللقاح، لكن قد تنخفض مستويات الأجسام المضادة مع مرور الوقت، وهذا سبب آخر يستدعي تلقي لقاح الإنفلونزا كل عام.