عاجل .. زلزال قوي يضرب تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ( آفاد )، عن زلزالا بقوة 4.3 درجة وقع في البحر الأبيض المتوسط فجر اليوم الإثنين.

وتبين أن الزلزال وقع على عمق 11.03 كيلومترا.

ويبدو أن تركيا على موعد مع وقوع زلزال يوم الاثنين بشكل غير منتظم حيث وقع زلزالا من قبل يوم الاثنين أيضا في نهاية العام الماضي.

زلزال الإثنين 4 ديسمبر 2023

حيث كان قد ضرب زلزال قوي إلى حد ما، شمال غربي تركيا الاثنين 4 ديسمبر 2023، مما دفع الناس إلى الخروج إلى الشوارع في حالة من الخوف. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

ذكرت وكالة إدارة الكوارث (فاد) أن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.1 درجة كان مركزه في بحر مرمرة، قبالة بلدة جيمليك في مدينة بورصة.

وقع الزلزال الساعة 10:42 صباحا بالتوقيت المحلي (07:42 ت غ)، على عمق نحو 9 كيلومترات.

وقال تلفزيون خبر تورك إن سكان إسطنبول ومناطق أخرى مجاورة شعروا بالزلزال حيث غادر الناس منازلهم ومكاتبهم خوفا.

في فبراير، دمر زلزال بقوة 7.8 درجة 11 ولاية جنوب وجنوب شرقي تركيا، بالإضافة إلى جزء من شمال سوريا. وقتل أكثر من 50 ألف شخص في تركيا.