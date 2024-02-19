عاجل.. استقرار الأحوال الجوية مع سقوط للأمطار على هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن هناك استقرار في حالة الطقس ليسود طقس دافيء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء حتى السبت المقبل.

سقوط للأمطار على هذه المناطق

وأضافت الهيئة، أن هناك سقوط للأمطار الخفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء.

نشاط للرياح

وتابعت، هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة أيام الخميس والجمعة والسبت، وحركة البحرين الأحمر والمتوسط معتدل إلى مضطرب، وشبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية السريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة الكبرى العظمى 21 والصغرى 12

الاسكندرية العظمى 19 والصغرى 10

بنها العظمى 21 والصغرى 12

كفرالشيخ العظمى 20 والصغرى 10

طنطا العظمى 20 والصغرى 10

بورسعيد العظمى 20 والصغرى 14

شرم الشيخ العظمى 22 والصغرى 15

سوهاج العظمى 23 والصغرى 08

بني سويف العظمى 21 والصغرى 08

أسوان العظمى 24 والصغرى 11

المنيا العظمى 22 والصغرى 06

السويس العظمى 21 والصغرى 11