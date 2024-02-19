هشام نصر: الهدوء بين الأهلي والزمالك لصالح الرياضة المصرية

قال هشام نصر نائب رئيس الزمالك إن العلاقة بين الأهلي والزمالك الآن مبنية على الاحترام المتبادل ، مؤكدا أن الناديان معا سيصدران صورة جديدة للرياضة المصرية .



جاء ذلك تعقيبا على تلبية مجلس إدارة النادى الأهلى لدعوة زيادة مقر القلعة البيضاء، وتحديد غدًا الاثنين موعدًا للزيارة.



واوضح نصر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، ان الجميع يتمنى الهدوء بين الأهلي والزمالك لصالح الرياضة المصرية وسيكون هناك زيارات متبادلة خلال الفترة المقبلة



وأردف ان تبادل الاحترام والثقة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك أمر هام، موضحا أنه تم الاتفاق على فتح صفحة جديدة بين الأهلي والزمالك، فالاحترام مطلوب من الطرفين لتصدير صورة جديدة علة الكرة المصرية.



واختتم أنه يوجد رضا على الزيارة من الجماهير، وهذا ما كان يحدث سابقا، فمن المفترض ان نكون قدوة لمشجعينا .