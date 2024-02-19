مصرع ضابطي شرطة ورجل إطفاء أثناء استجابتهم لاستغاثة عنف منزلي بأمريكا

لقى ضابطي شرطة ورجل إطفاء مصرعهم في ولاية مينيسوتا الأمريكية، أثناء استجابتهم لاستغاثة عنف منزلي في ضاحية بيرنزفيل بمدينة مينيابوليس، حسبما أفادت رابطة ضباط الشرطة والسلام.

وكتب حاكم ولاية مينيسوتا تيم فولز “تلقينا أخبارا مروعة من بيرنزفيل، خلال الاستجابة لاستغاثة عائلة تواجه خطرا لقي اثنان من ضباط الشرطة ورجل إطفاء حتفهم، فيما أصيب ضباط آخرون”.

وأضاف: “يجب ألا نستهين بالشجاعة والتضحيات التي يقدمها ضباط الشرطة والمسعفون ورجال الإطفاء، قلبي مع عائلاتهم اليوم وولاية مينيسوتا بأكملها تقف إلى جانب بيرنزفيل”.

وقال بريان بيترز، المدير التنفيذي لجمعية ضباط الشرطة والسلام في مينيسوتا في بيان: “نشعر بحزن بالغ، وكالة إنفاذ القانون تعيش حالة من الحزن، شعرنا بالصدمة بسبب الخسارة المروعة لقد ترك هؤلاء الأبطال وراءهم أحباءهم ومجتمعا سيتذكر إلى الأبد شجاعتهم وتفانيهم في الحفاظ على سلامة سكان مينيسوتا”.

من جانبه قال المدير التنفيذي في قسم شرطة بيرنزفيل جيم مورتنسون: “أفكارنا وصلواتنا مع عائلات الضباط ورجل الإطفاء الذي استجاب لمكالمة الاستغاثة هذا الصباح، لقد تعرض هؤلاء الضباط لإطلاق النار أثناء الاستجابة لنداء الواجب، نشاطر مدينة بيرنزفيل وعائلات القتلى الحزن”.