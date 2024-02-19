إسرائيل تفرض قيود على الصلاة في الحرم القدسي خلال شهر رمضان

أعلن بيني جانتس، عضو مجلس الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيتم فرض قيود على الصلاة في الحرم القدسي خلال شهر رمضان، مضيفا أنه لم يتم الاتفاق بعد على هذه القيود.

وكانت قد أفادت القناة 13 العبرية، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على مقترح، وزير الأمن القومي في حكومته إيتمار بن غفير، بتقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وقال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، «قبل الاجتماع التحضيري لرمضان مع رئيس الوزراء وجهاز الأمن – أكرر موقفي الواضح: بمنع السماح بدخول سكان من مناطق السلطة الفلسطينية إلى الأراضي الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال».

وأضاف في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام عبرية، أنه لم يتم الاتفاق بعد على هذه القيود.