إستمرار العروض الفنية بمهرجان أسوان الدولي

تواصل فعاليات مهرجان أسوان الدولي الحادي عشر للثقافة والفنون عروضها، اليوم الأثنين، تزامنًا مع الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني.

وتجوب فرق الفنون الشعبية المشاركة في مهرجان أسوان الدولي الحادى عشر للثقافة والفنون العديد من المواقع الثقافية ما بين قصور وبيوت الثقافة والمسارح والنوادي بجميع المراكز والمدن.

وتستمر عروض الفرق الفنية والذي يبلغ عددها 15 فرقة دولية ومحلية حتي يوم 22 فبراير الجاري.

ويبلغ عدد الفرق الفنية المشاركة 15 فرقة وهي منها 5 دولي: الهند، المكسيك، بولندا، فلسطين، السودان، و10 محلية وهي: الشرقية، الحرية الإسكندرية، بورسعيد، أسيوط، مرسي مطروح، الوادي الجديد، ملوي، وأسوان، وتوشكي، أطفال أبوسمبل.