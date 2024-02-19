"ربطوه داخل شقته بفيصل وخلصوا عليه".. لغز مقتل لواء يمني في مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية اسم اللواء حسن بن جلال العبيدي، مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، بعدما وجدوا جثة هامدة داخل شقته بمنطقة فيصل بالجيزة.

ما زالت التحقيقات جارية، لكن الحادث أثار العديد من التساؤلات حول الدوافع والخلفيات التي أدت إلى قتل اللواء حسن بن جلال العبيدي.

القصة وما فيها؟

حادث مقتل اللواء اليمني بشع بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، فقد عثر على جثته داخل شقته مكبلة اليدين والقدمين وبه اثار طعنات متفرقة في الجسد، بالإضافة إلى أن محتويات الشقة كانت مبعثرة، دليلا على أن الجناة كانوا يبحثون عن أوراق أو أشياء هامة أو أسرار عسكرية.

حضر اللواء حسن العبيدي إلى القاهرة منذ 20 يومًا، ليسافر بعدها إلى أنقرة للقاء قيادات سياسية وشخصيات دينية واجتماعية ضمن إطار التسويق لـ"جبهة الإنقاذ الوطني"، ثم عاد إلى مصر من جديد منذ أسبوع،وكان آخر ظهور له يوم الخميس الماضي، وظل ماكثا بالشقة ولم يخرج منها، حتى عُثر على جثته



من هو اللواء العبيدي؟

شخصية بارزة في المجال العسكري، حيث شارك في تصنيع المدرعات للجيش اليمني، وكان معروفاً بتفانيه واخلاصه لخدمة بلاده.

بيانا رسميا من السفارة اليمنية بالقاهرة

أصدرت السفارة اليمنية بالقاهرة بياناً رسمياً حول الحادث، حيث أعربت عن حزنها الشديد لفقدان اللواء العبيدي وطالبت بضرورة التحقيق الدقيق لكشف ملابسات الجريمة وتقديم الجناة للعدالة.

وقالت السفارة في بيانها "تتابع سفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية باهتمام وحرص بالغين موضوع مقتل الشهيد اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، الذي وجد مقتولاً في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة".

شقيق اللواء العبيدي "يمسك" طرف الخيط

كشف شقيق العبيدي تفاصيل غامضة قد تكون "طرف خيط" في القضية، حيث أفاد بأن أخاه كان يستأجر سيارة ملاكي والتي اختفت من أسفل العقار، وقد لفت انتباهه تحركات السيارة في نفس وقت وقوع الجريمة.

