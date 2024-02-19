تشميع 9 مخابز غير مرخصة بقرية الناصرية في المنيا

في حملات ليلية مفاجئة بمركزي ملوي وبني مزار على المخابز البلدية، تم تشميع 9 مخابز غير مرخصة بقرية الناصرية، كما تم تحرير 36 مخالفة للمخابز البلدية بمجلس قروى الروضة.

كما أعلنت إدارة الإزالات والاشغالات ببني مزار بالتعاون مع مديرية التموين ببني صامت ومباحث تموين بني مزار عن إغلاق وتشميع 9 مخابز دون ترخيص بقرية الناصرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي مركز ملوي قاد أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، ومحمود توني مدير مكتب التموين وعدد من الجهات المعنية، حملة على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 22 مخالفة تموينية تنوعت ما بين: عدم إعطاء بون، نقص وزن، غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم نظافة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.