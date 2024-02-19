قطع مياه الشرب عن مركز إدكو بالبحيرة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، بمحافظة البحيرة، عن انقطاع مياه الشرب عن المدينة اليوم الاثنين الموافق 19 فبراير 2024، لمدة 6 ساعات ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً.

وأشارت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، إلي سبب انقطاع مياه الشرب عن المدينة اليوم لأعمال الصيانة لمحطة إنتاج إدفينا، وذلك طبقا للإشارة الواردة من شركة توزيع مياه الشرب والصرف الصحي بإدكو إلى الوحدة المحلية.

وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة انقطاع مياه الشرب اليوم عن المدينة.