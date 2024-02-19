اليوم.. محاكمة متهم في "اللجان الإعلامية للإخوان"

تستأنف الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة متهم، بقضية اللجان الإعلامية للإخوان.

وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، قام المتهم بجانب آخرين سبق الحكم عليهم، بتولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.