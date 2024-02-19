الاتحاد المصري للتأمين يستعرض معايير الإفصاح عن الاستدامة

قدمت النشرة الإعلامية الأسبوعية للاتحاد المصري للتأمين استعراضاً شاملاً لمعايير الإفصاح عن الاستدامة IFRS S1 & S2 التي أصدرها المجلس الدولي لمعايير الاستدامة (ISSB) في يونيو 2023. استعرضت النشرة أهمية هاتين المعيارين في إعداد تقارير استدامة ذات جودة عالية وقابلة للمقارنة، وكيف تلبي احتياجات المستثمرين.

تناولت النشرة مفاهيم كل من IFRS1 وIFRS2 بشكل شامل، حيث تعتبر IFRS1 الإطار الأساسي للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، بينما يركز IFRS2 على الإفصاحات المتعلقة بالمناخ ويحدد متطلبات الشركات للكشف عن المعلومات حول المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ.

وتسلط النشرة الضوء على أثر اعتماد شركات التأمين لهاتين المعايير وأشارت إلى بعض الفوائد التي تأتي معها، مثل تحسين الشفافية وقابلية المقارنة لمعلومات الاستدامة، ومساعدة الشركات على تحديد وإدارة المخاطر المستدامة.

وأضافت النشرة أن استخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية S1 وS2 يمكن أن يساهم في تعزيز سمعة ومصداقية شركات التأمين داخل السوق، حيث يعكس ذلك التزامها الحقيقي بالممارسات المستدامة والمسؤولة.

وشددت النشرة على أهمية التحول نحو التقارير المستدامة لتعزيز الشفافية وفهم أفضل لتأثير الشركات على البيئة والمجتمع. وفيما تطرقت النشرة إلى الفوائد المحتملة، لفتت الانتباه أيضًا إلى التحديات المتوقعة. على سبيل المثال، التحديات المتعلقة بضرورة تكامل نظم المعلومات وتحديث التقارير الحالية بشكل يتلاءم مع المتطلبات الجديدة، مما يستدعي استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والتدريب. كما شددت النشرة على أهمية التغلب على التعقيدات المتعلقة بدمج اعتبارات الاستدامة والمناخ في عمليات الشركات.

في ختام النشرة، أعرب الاتحاد المصري للتأمين عن رأيه في أهمية تطبيق شركات التأمين لهذه المعايير الدولية، حيث يمكن لذلك تحسين قدرتها على التكيف مع التحولات في مجال الأعمال وتعزيز التنمية المستدامة للقطاع.

وفي إطار جهود الاتحاد المصري للتأمين لتعزيز قطاع التأمين ومواكبته للتحولات العالمية، يرى الاتحاد أن اعتماد معايير IFRS S1 وS2 يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز شفافية واستدامة الأعمال.

كما أكد الاتحاد على أهمية دور شركات التأمين في دعم جهود مكافحة التحديات البيئية والاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة. تعكس هذه المعايير الدولية روح التزام شركات التأمين بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتمثل إطاراً قياسياً يعزز فهم المستثمرين وأصحاب المصلحة لتأثيرات الشركات على الاستدامة. وفي هذا السياق، يسعى الاتحاد إلى تعزيز التوعية والتدريب لدى شركات التأمين حول أهمية التحول نحو التقارير المستدامة وكيفية تحقيق الامتثال لمعايير IFRS S1 وS2. يشير الاتحاد أيضًا إلى أن التحديات المتعلقة بتطبيق هذه المعايير ليست قائمة على الشركات فقط، بل تتعلق أيضًا بالقطاع بأكمله. ومن هنا يجدر بالشركات والهيئات ذات الصلة العمل بشكل مشترك لتبادل الخبرات والحلول لتخطي التحديات الناجمة عن تطبيق هذه المعايير الجديدة. بهذا، يتعهد الاتحاد المصري للتأمين بدعم وتشجيع شركات التأمين على تبني معايير IFRS S1 وS2، ويعزز الحوار المستمر بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المعايير في تطوير الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.