نائب وزير الخارجية يترأس وفد مصر في قمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة

ترأس السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، نيابة عن رئيس الجمهورية، وفد مصر المشارك في قمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المنعقدة بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

واستعرض نائب وزير الخارجية، خلال مناقشة حالة السلم والأمن في أفريقيا، وجهة النظر المصرية إزاء مختلف قضايا السلم والأمن في القارة، مؤكدا على أهمية عملية إصلاح مجلس السلم والأمن الأفريقي، ورحب بشكل خاص بالتطورات الإيجابية التي شهدتها دولة الصومال الشقيقة مؤخرا على صعيد مكافحة الإرهاب وما حققته من تطورات إيجابية سياسية واقتصادية.

وأكد على ضرورة دعم الدول الأفريقية لتلك التطورات المشجعة في الصومال، وضرورة دعم سيادة الصومال ووحدة وتكامل أراضيه.

وذكرت وزارة الخارجية أن نائب وزير الخارجية استعرض تقرير أنشطة ملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، والذي يتولى رئيس الجمهورية ريادته في الاتحاد الأفريقي، حيث تناول الجهود المصرية ذات الصلة خلال العام الماضي، مركزاً على الخطوات التي تم اتخاذها لتفعيل مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار الذي تستضيفه القاهرة ولتشغيله بشكل كامل، واستضافة ورشة عمل لمراجعة وتحديث سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار، إلى جانب استضافة خلوة مبعوثى الاتحاد الأفريقي للسلام والوساطات في أفريقيا في أكتوبر 2023، فضلًا عن تنظيم ورشة عمل بالتعاون بين مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ومفوضية الاتحاد الأفريقي حول العلاقة الترابطية بين البُعد الإنساني والسلم والأمن، ضمن فعاليات أسبوع إعادة الإعمار والذي تم تدشين نسخته الثالثة خلال شهر نوفمبر 2023.