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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حقيقة سداد كهربا غرامته للزمالك

محمود كهربا
محمود كهربا

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن ما يتردد عن سداد غرامة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، بالجنية المصري، غير صحيح.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح، وكهربا لم يجري أي اتفاقات بشأن السداد بقيمة الجنية المصري بدلًا من الدولار، وزيارة مجلس الأهلي للزمالك لن يتطرق خلالها المناقشة حول هذا الملف".

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني القادمة 
 

يستعد الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساءا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
 

ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دورى أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى

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