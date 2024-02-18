بالفيديو.. أستاذ اقتصاد تكشف عن سبب الأزمة الاقتصادية

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن سعر الجنيه المصري بالنسبة للدولار يرتبط بشكل كبير جدًا بمستوى العرض والطلب، وبالتالي يرتفع سعر الدولار حال وجود طلب أكبر من العرض.

وأضافت "الحماقي"، خلال حوارها مع الإعلامي راشد الفزاري، ببرنامج "نبض الحدث"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر قامت بإصلاح اقتصادي في 2016، واستقر الدولار عند 18 جنيها، ثم تراجع مرة أخرى، وبعد 2016 قامت الدولة بخطة تنموية طموحة من خلال إطلاق مشروعات قومية كبرى، وهذا كان من الضروري أن يُواكبه تدفقات في العملة الأجنبية.

وأوضحت أن مشكلة الاقتصاد المصري تتمثل في أن جزء كبير من المنتجات المصرية معتمدة على مكونات مستوردة من الخارج بالدولار بنسبة لا تقل عن 35%.



