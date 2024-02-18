الكشف علي 965 مواطن بمركزي الحامول ودسوق في كفر الشيخ

قدمت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، عدد من القوافل الطبية المجانية بقرى مركزي الحامول ودسوق، تحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وذلك ضمن جدول تنقل القوافل بالقرى والمراكز والمناطق النائية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة.

وأوضح اللواء جمال نور الديم محافظ كفر الشيخ أن القوافل شملت عددًا من التخصصات والخدمات الطبية المتنوعة من بينها «طب الأطفال، والباطنة العامة، والأمراض الجلدية، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، والمسالك، والعظام، والأسنان، والأنف والأذن، والرمد»، وتم تقديم خدمات علاجية لـ965 مواطن بشكل مجاني.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن القوافل الطبية المجانية تأتي في إطار تحسين مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، وتوفير الخدمات الصحية والعلاجية لهم على مستوى المحافظة، وخاصة في المناطق النائية، وأيضاً داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وفي سياق متصل، أطلق اللواء جمال نور الدين، صباح اليوم الأحد، حملة مجانية لتنظيم الأسرة تحت شعار "من حقك تنظمي" ولمدة 5 أيام من 18 فبراير حتى 22 فبراير 2024، بجميع الوحدات الصحية بقرى مركز دسوق، والمركز الطبي والمستشفى العام ورعاية الأمومة، فضلاً عن وجود عيادات متنقلة بقرى العجوزين، وشباس الملح، ومحلة أبو علي، وسنهور المدينة، تحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.