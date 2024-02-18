صاحب فيديو إلقاء البرتقال على شاحنات غزة: حال أهلنا في فلسطين قطع قلبي

علق عم ربيع الفكهاني صاحب مقطع فيديو إلقاء البرتقال على شاحنات مساعدات غزة، على الواقعة، قائلا: "ياريت كنت أملك أكتر من كده ما كنتش هتأخر، حال أهلنا في غزة يقطع القلب".

كنت أحاول تقديم أي شيء للشعب الفلسطيني

وأضاف عم ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أنه كان يحاول تقديم أي شيء للشعب الفلسطيني.

وتابع صاحب مقطع فيديو إلقاء البرتقال على شاحنات مساعدات غزة: "دخلي في اليوم من ٢٠٠ جنيها إلى ٥٠٠ جنيها، وفي أيام يبقي مافيش مكسب".

وأردف صاحب مقطع فيديو إلقاء البرتقال على شاحنات مساعدات غزة: "جيت أبيع فاكهة في الحوامدية، لأن عليا فلوس، وكنت عايز أسددها بالعمل في مكان احسن، وعليا مبلغ 70 ألف جنيه".

وأدان البيان الختامي للقمة الأفريقية، الحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن هناك فرصة "غير مسبوقة" في الأشهر المقبلة لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط مع رغبة الدول العربية في تطبيع العلاقات معها.

وحسب موقع "I24"، جاء ذلك في حديثه خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس السبت، حول الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأضاف بيلنكن "تقريبا كل دولة عربية تريد دمج إسرائيل في المنطقة وتطبيع علاقاتها معها... هذه فرصة غير مسبوقة".

وسلط بلينكن الضوء على ضرورة المضي قدما نحو إقامة الدولة الفلسطينية والتي يمكنها العيش بأمان الى جانب إسرائيل وستضمن أيضا أمن إسرائيل.

وأشار في كلمته أيضا إلى أنه تجري حاليا "محاولات صادقة بقيادة دول عربية لتنفيذ إصلاحات في السلطة الفلسطينية".

ويرى بلينكن أن "إسرائيل تتمتع حاليا بالأمن أكثر مما كان قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن في رأيه على المدى البعيد هناك سؤال مختلف، ألا وهو كيف سنخرج من دائرة العنف؟.

وتابع "يجب على الدول العربية المساعدة بتحسين الوضع في السلطة الفلسطينية من أجل مستقبلها ومستقبل إسرائيل".

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد صرح أمس السبت، خلال نفس المؤتمر، بأن "حل الدولتين" هو السبيل الوحيد لأمن المنطقة بما فيها إسرائيل.