وكيل تعليم الإسكندرية يلتقي بوحدة التواصل والدعم

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الأحد الموافق 18 من فبراير 2024 اجتماعًـا مع مسئولي التواصل والدعم للمعلمين بمدرج مدرسة الشهيد خالد كمال عثمان بإدارة شرق ، تنفيذا لتعليمات ، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بزيادة تفعيل دور وحدات التواصل ودعم المعلمين والتوعية بالمحتوى التعليمي على منصة التعليم الإلكتروني الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .وذلك بحضور محمد سليمان مدير عام الإدارة وناجية فؤاد وكيل الإدارة وإسلام الليثي مدير وحدة التواصل والدعم بالمديرية ورضا متولي رئيس مجلس أمناء شرق الإسكندرية .

وخلال الاجتماع، شدَّد ( أبوزيد ) على الدور الحيوي لمسئولي التواصل والدعم بالإدارات والمدارس في توعية المعلمين بالقضايا القومية ورؤية مصر 2030 ، والخطة الإستراتيجية للوزارة وجهود القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم في النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية .

كما أكَّد مدير المديرية أنَّ وزارة التربية والتعليم أعلنت إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي على موقعها الإلكتروني ، وتتضمن المفاهيم الرئيسة بشكل مبسط يسهم في تأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة ، وتهدف إلى رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية من خلال تقديم حزمة مميزة من المواد التعليمية تقدم شرحا متميزًا للمناهج الدراسية ، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل ،كما تشمل الأسئلة جميع المواضع محل التقييم فى الوحدات الدراسية لتكون الاسئلة بمثابة أداة تعلم وتقييم ذاتي للطالب.

ويأتي إطلاق هذا المحتوى التعليمي على موقع الوزارة في إطار جهود الوزارة لتوفير جميع مصادر التعلم المتاحة من قنوات ومنصات تعليمية؛ من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب والأسرة المصرية وتحقيق جودة التعليم والتعلم .