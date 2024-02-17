متحدث الحكومة: الدولة تسعى إلى خفض نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسعى خلال الفترة الحالية إلى خفض نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي، حيث إن مجلس الوزراء أعلن في أحد القرارات الصادرة عنه مؤخرا ترشيد الانفاق الاستثماري، بالإضافة إلى وضع سقف إلزامي للأعباء السنوية للديون.

"متحدث الحكومة" يكشف تفاصيل وضع سقف إلزامي للأعباء السنوية للديون

وأوضح “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور"، أن الأمر مرتبط بجهود الدولة بصفة عامة للإصلاح الشامل وفيما يتعلق بالسياسات المالية كما أعلن رئيس الحكومة من قبل، مشددًا على أن كل جهود الدولة المصرية تسعى إلى خفض الضغوط على الموازنة العامة للدولة وتوجيه الصرف طبقا للأولويات، والتأكيد على أهمية ضبط إجمالي الدين وخفض نسبته من إجمالي الناتج المحلي.



وفي سياق أخر، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعقد عدة اجتماعات لبحث تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع في شهر رمضان، مشددًا على أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حضر اجتماعا مع الرؤساء المعنيين بمراقبة ضبط أسعار السلع في الأسواق، مشيرًا إلى أنه كان آخرها يوم الخميس الماضي.

بيان عاجل متحدث الحكومة:

وأضاف “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور"، أن الاجتماع ضمّ ممثلي القطاع الخاص من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، وخلال الاجتماع تم استعراض جهود ضبط أسعار السلع التابعة للاستراتيجية التي سبق الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن استعدادا لشهر رمضان أكد دولة رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية توفير السلع المختلفة والحفاظ على التوازن في الأسعار خلال شهر رمضان، كما تم استعراض جهود إقامة أهلا رمضان والمعارض المرتبطة بمعارض كلنا واحد.