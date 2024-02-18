وظائف جديدة بمنظومة النظافة في القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية، توفير العديد من الوظائف الشاغرة، بالتزامن مع إطلاق منظومة النظافة الجديدة، في مدينتي شبرا الخيمة والخصوص.

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنّ الوظائف الجديدة تأتي في إطار اعتماد منظومة النظافة الجديدة، بالتعاون مع إحدى الشركات الكبري بمناطق شبرا والخصوص.

الوظائف الشاغرة هي:-

- عمال خدمات بيئية .

- سائقين درجة أولى وثانية .

- مشرفين وملاحظين مواقع .

- فنيين ميكانيكا وكهرباء .

مميزات الوظائف الجديدة في منظومة النظافة الجديدة بالقليوبية كالتالي : -

- تأمين صحي .

- تأمينات اجتماعية .

- إجازات سنوية .

- راحة أسبوعية.

- تأمين على الحياة.

- 8 ساعات عمل .

- رواتب مجزية وحوافز .

يذكر أن محافظة القليوبية، أعلنت في وقت سابق، عن وظائف بالأجر اليومي لـ4 سائقين معدات ثقيلة حفارات للعمل بصفة مؤقتة، بوحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة، وحددت الشروط كالتالي:-

- أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة درجة أولى، أو ثانية مهنية لقيادة المعدات الثقيلة حفار.

- أن يكون المتقدم حاصلا على دورة معدات ثقيلة بمركز تدريب المعدات الثقيلة بـ6 أكتوبر أو العاشر من رمضان.

- أن يكون ملمًا بأعمال صيانة المعدة والصيانة الدورية.

- أن يجتاز الاختبارات العملية على المعدة.

- ألا يزيد السن عن 35 سنة.

ضوابط الاختيار بحيث تكون حسب أعلى الدرجات في الاختبارات العملية، على أن يتم تقديم المستندات التالية:

- طلب تقديم

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية

- رخصة قيادة درجة أولى لأو ثانية مهنية

- صورة بطاقة الرقم القومى

- شهادة ميلاد مميكنة

- شهادة بالدورة التدريبية على المعدات الثقيلة صادرة من مركز تدريب 6 أكتوبر أو العاشر من رمضان.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة محو الأمية وتعليم الكبار أو ما يفيد القراءة والكتابة.

- عدد 6 صور 4*6.

- شهادات خبرة إن وجدت، على أن يستمر التقدم اعتبارًا من اليوم لمدة أسبوع، ويكون بالإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة شخصيًا، ولن يلتفت إلى الطلبات المقدمة قبل أو بعد انتهاء مواعيد الإعلان أو التي ترد بالبريد.