خطة طموحة بـ «ميد بنك» لزيادة فروعه إلى 25 بنكا مع منتصف العام الحالى

يستهدف «ميد بنك» خلال النصف الأول من العام الحالى 2024 إفتتاح 5 أفرع جديدة تضاف إلى مجموعة الأفرع الموجودة حاليا وعددها 17 فرعا ليصل إجمالى العدد مع منتصف العام إلى 23 فرعا. يهدف البنك فى خطته الجديدة.

على تعزيز تواجده فى السوق المصرفى المصرى وزيادة عدد العملاء الجدد، وذلك بتقديم خدمات ومنتجات مصرفية شاملة وبرامج تمويلية متميزة ومبتكرة ومتنوعة تستهدف مختلف شرائح العملاء بما فيهم ذوى الهمم،

وصرح كريم وهبة رئيس قطاع الاتصال المؤسسى أن البنك قام بالعديد من المبادرات التى تدعم الصحة والتعليم خلال 2023 والتى تمثلت فى تبرعات لصالح بنك الدم بقصر العينى لمرضى مستشفيات جامعة القاهرة، والتبرع بتكلفة جهاز غسيل كلوى لمؤسسة بهية، بجانب التبرع لإجراء عمليات استئصال أورام الثدى للمؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى.

وأشار إلى تعاون البنك مع «مؤسسة فاهم للدعم النفسي» لإقامة عدد من ورش العمل وحملات التوعية عن المرض النفسى بالمدارس وللمواطنين، والتبرع لحملة «ستر ودفا» وحملة «شتاء دافىء» بتوزيع بطاطين لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظات الصعيد.

وأوضح أن البنك ركز جهوده لدعم وتطوير العملية التعليمية من خلال التعاون مع مؤسسة «كلنا مع بعض» لإتاحة فرص التعليم المجانى المتميز للأطفال فى القرى الأكثر فقرًا عن طريق إنشاء وتشغيل مدارس مجتمعية، وتم التكفل وتبنى فصل بمدرسة مجتمعية للعام الدراسى 2023/2024.

ولفت إلى تعاون البنك مع مؤسسة «مرفت سلطان للأعمال الخيرية» للتكفل بمدرسة فى مشروع القضاء على مسببات العمى بمدارس محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار وضع المسؤولية المجتمعية ضمن أولوياته الاستراتيجية بهدف تعزيز النمو المستدام طويل الأجل فى المجتمع.

وأشار البنك إلى أبرز النجاحات والإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية، كنتيجة إيجابية لخطته الطموحة بعد تطبيق استراتيجية إعادة الهيكلة الشاملة، والتى تضمنت أنشطة البنك والخدمات المالية والمصرفية وافتتاح وتطوير عدد من الفروع فى المناطق المختلفة، وذلك فى إطار خطة البنك التوسعية، والتى تتماشى مع خطط البنك المركزى لتحقيق الشمول المالى.

كانت الجمعية العمومية لميد بنك قد وافقت فى اجتماعها فى أغسطس الماضى على رفع رأس مال البنك ليتوافق مع تعليمات الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك المنصوص عليه فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك قبل نهاية مهلة توفيق الأوضاع. تم رفع رأسمال البنك من 1.3 مليار إلى 6.3 مليار بزيادة قيمتها 5 مليارات جنيه. يذكر أن ميد بنك يعد استثمار مصرى إيرانى مشترك.