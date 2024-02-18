يورتشيتش : الفوز على الاتحاد سيعيد الثقة للاعبين..وكان بالإمكان الخروج بنتيجة أكبر

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل مؤكدا أنها ٣ نقاط مهمة للغاية خاصة وأنها ستعيد الثقة للاعبين في غرف الملابس، وكان بالإمكان الفوز بنتيجة أكبر لولا التأخر في التسجيل موضحا أن الفوز مهم للغاية قبل رحلة صعبة إلى الكونغو ومواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.

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أوضح المدير الفني أن المواجهة كانت قوية وصعبة في ظل قوة المتافس ولكن بيراميدز كان الأفضل في كل شيء واستحوذ وكان الأفضل وكان بالإمكان الخروج بنتيجة أكبر ولكن الفوز مهم للغاية بغض النظر عن النتيجة حتى يبني الجهاز الفني عليها في التطوير والتقدم بصورة أفضل مستقبلا.

أضاف أن الفوز سيغير الكثير داخل غرف الملابس إلى الأفضل وتعود الثقة للاعبين، ومن الضروري البناء على هذا الفور للمستقبل ومن أجل تطوير الأمور ولابد من التركيز والعودة للانتصارات في جميع البطولات.