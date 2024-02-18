بنك أبوظبى الأول ضمن 100 مؤسسة محلية تعمل على تمكين المرأة فى المجتمع

انضم بنك أبوظبى الأول مصر، أحد أكبر البنوك الخاصة فى مصر لقائمة أكثر المؤسسات إهتماما بتمكين المرأة فى المجتمع. وقع البنك مؤخرا على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة الذى أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الميثاق العالمى للأمم المتحدة لتقديم التوجيه والإرشاد للمؤسسات لدعم تحقيق المساواة.

وقعت الاتفاقية بحضور قيادات بنك أبوظبى الأول مصر ومسؤولى هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر. إذ يأتى انضمام البنك إلى مبادئ تمكين المرأة فى إطار استراتيجيته الراسخة لتمكين المرأة وخلق بيئة عمل أكثر شمولًا وتنوعًا، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 وأهداف مجموعة بنك أبو ظبى الأول 2030 لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا.

بهذا التوقيع ينضم بنك أبوظبى الأول مصر إلى 100 مؤسسة مصرية وشبكة عالمية تضم اكثر من 8500 مؤسسة تعمل على تعزيز دور المرأة فى المجتمع وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، فضلًا عن تعزيز المساواة بين الجنسين، حيث تشتمل المبادئ السبعة على: خلق توجه مـؤسسى لتحقيق المساواة بين الجنسين، ومعاملة كل العاملين والعاملات من النساء والرجال بإنصاف ومن دون تمييز، وضمان صحة وسلامة ورفاهية جميع العاملين العاملات مـن الـنساء والرجال، وتعزيز التعليم والتدريب والتطوير الـمهنى للمرأة، وتحقيق التنمية للمشروعات والممارسات المتعلقة بسلاسل الإمداد والتسويق التى تمكن المرأة، وتعزيز المساواة مـن خـلال المبادرات المجتمعية ومبادرات التوعية، والعمل على قياس التقدم المحرز فـى تحقيق المساواة بين الجنسين وإصدار تقارير عنها علنًا بكل شفافية.

وصرح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الأول مصر: «فخورون بتبنى مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة، حيثما يعد تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادى سواء فى بيئة العمل أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا ركيزة أساسية فى استراتيجية بنك أبوظبى الأول مصر للاستدامة، لما له أثر إيجابى على تحسين الأداء المؤسسى وتعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادى. وذلك التزامًا من البنك بدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة المضمنة فى رؤية مصر 2030 والذى ينص على «المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.»

وأضاف فايد: «وانطلاقًا من إيماننا بأن تعزيز دور المرأة والمساواة بين الجنسين ليست قضية نسائية فقط وإنما اقتصادية أيضًا، نسعى إلى تعزيز دورنا الرائد فى خلق بيئة عمل أكثر شمولًا وتنوعًا؛ مستفيدين من إرشادات الأمم المتحدة المتمثلة فى المبادئ السبعة لتبنى أفضل الممارسات فى هذا الشأن بما فى ذلك وضع إجراءات تشغيل معيارية لتعزيز دور المرأة وتمكينها فى بيئة العمل، إلى جانب توفير المنح والتدريب المهنى للقيادات النسائية فى مجالات عدة منها الإدارة وممارسات الشراء والتنوع والشمول فى بيئة العمل، وكذا توفير برامج ريادة الأعمال لرائدات الأعمال الشابات وبرامج توظيف للباحثات عن عمل بما فى ذلك ذوات الاحتياجات الخاصة منهن، علاوة على إصدار تقارير علنية وشفافة للتقدم المحرز فى هذا الشأن، بما يحقق بيئة عمل أكثر شمولًا واستدامة تساهم بفعالية فى تحقيق التنمية المجتمعية وتدفع عجلة النمو الاقتصادى فى البلاد.» من جانبها اشادت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، بالتزام بنك أبو ظبى الأول مصر بمبادئ تمكين المرأة قائلة: «تثنى هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر على التزام بنك أبو ظبى الأول بتوقيع مبادئ تمكين المرأة ونرحب باعتماد البنك لممارسات تساهم فى خلق بيئة عمل أكثر شمولية وتنوعًا للمرأة، كخطوة رئيسية لتحقيق رؤية البنك الأوسع لعملائه. وتتطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى الشراكة مع بنك خلال تنفيذ تلك المرحلة ونأمل أن تُلهم هذه الخطوة المزيد من المؤسسات المالية للانضمام إلى مبادئ تمكين المرأة والمشاركة فى تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة.»

فيما ترتكز استراتيجية بنك أبوظبى الأول مصر للاستدامة على دعم المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة من خلال تلبية احتياجات مختلف الفئات عبر توفير باقة خدمات ومنتجات مصرفية متكاملة ومخصصة لكل منها بغرض ضمها إلى القطاع المصرفى تحقيقًا للشمول المالى، إلى جانب تبنى المبادرات التى تساهم فى تحقيق التنمية المجتمعية، علاوة على تمويل مشروعات الاستدامة والتمويل الأخضر ومشروعات التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة بما يساهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى البلاد؛ وذلك تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030.»

يعد بنك أبوظبى الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبى الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة فى مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 64 فرعًا، فى مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبى الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبى تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلى.

يعد بنك أبوظبى الأول أكبر بنك فى دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر المؤسسات المالية فى العالم. وتتوزع شبكة فروعه فى خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التى تسعى لإدارة أعمالها محليًا وعالميًا.