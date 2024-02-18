كيت بلانشيت برفقة الأمير ويليام في حفل جوائز البافتا

توافد النجوم على السجادة الحمراء، في حفل توزيع جوائز بافتا البريطانية BAFTA 2024، الذي يحتضنه مركز ساوث بانك.

من جانبها خطفت النجمة كيت بلانشيت الأنظار على السجادة الحمراء، مرتدية فستان أنيق وسيطرت عليها ملامح تقدم العمر.

كيت بلانلشيت والأمير ويليام

غياب زوجة الأمير ويليام عن الحفل



وغابت الأميرة كيت ميدلتون زوجة الامير ويليام، وذلك لأنها لا تزال في فترة التعافي بعد العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخراً.



وظهر الأمير ويليام ببدلة من قماش المخمل باللون الكحلي.



وعلى الرغم من أزمة والده وزوجته الصحية، يعتبر حفل بافتا من المناسبات التي لا يمكن أن يفوتها الأمير إذ أنه يتولى منصب رئيس الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون منذ عام 2010، ويحضر بانتظام الجوائز السنوية. وكان جَد الأمير ويليام، الراحل الأمير فيليب، أولَ رئيس للأكاديمية.

وتم اختيار ديفيد تينانت لتقديم حفل توزيع الجوائز، وهي الليلة التي طالتها العديد من الانتقادات لعدة أسباب، على رأسها غياب ليلي جلادستون عن الترشيح رغم أنها تبدو على وشك الفوز بجائزة أفضل ممثلة أوسكار.

أيضا تجاهل ترشيح أندرو سكوت في فئة أفضل ممثل عن دوره في فيلم All of Us Strangers، رغم أن بول ميسكال وكلير فوي تم تكريمهما لأدائهما كممثلين مساعدين على صعيد آخر.

وكان من المفاجئ رؤية تيو يو، الذي تم تجاهله بشكل غير عادل في فيلم Past Lives، في فئة أفضل ممثل، كما كان من الرائع رؤية ساندرا هولر مرشحة لجائزتي Anatomy of a Fall وThe Zone of Interest.

ومن المقرر أن تؤدي صوفي إليس بيكستور في الحفل أغنية Murder on the Dancefloor، الأغنية الكلاسيكية التي حققت نجاحاً مدوياً عام 2001 والتي عادت إلى الأذهان بقوة بعد إعادة استخدامها في مشهد بفيلم حديث.