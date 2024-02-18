عاجل
حركة فتح: الاحتلال وضع الشعب الفلسطيني أمامخياري الرحيل أو الموت (فيديو)
الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

يسرا عمرو دياب نادية الجندي| كوكبة فنية ضخمة في "ليالي سعودية مصري" بالأوبرا.. صور

بوابة الوفد الإلكترونية

تواجد عدد كبير من نجوم الفن على المستوى السينمائي والغنائي في دار الأوبرا المصرية، استعدادًا للأمسية الأولى من ليالي سعودية مصرية.

من أبرز هؤلاء النجوم الفنانة القديرة يسرا، عمرو دياب،  نادية الجندي، الموسيقار هاني شنودة،  مي عز الدين،  اسر ياسين، الإعلامية إسعاد يونس، الفنان خالد الصاوي، صلاح عبد الله، جومانا مراد، حميد الشاعري، هشام ماجد، شيكو، كريم محمود عبد العزيز، محمود محمد عبد العزيز.

 

تقام الليلة الأولى مع الكينج محمد منير والفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان ماجد المهندس، على المسرح الكبير .

أقيمت الاستعدادات الغنائية مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، والتي أجريت داخل أحدى الغرف بالأوبرا.

ليالي سعودية مصرية في الأوبرا المصرية 

تقام “ليالي سعودية مصرية” تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، ومن المقرر أن يشارك في الحفل مجموعة بارزة من نجوم الغناء الذين يمتلكون شعبية ضخمة في مصر والسعودية. 

 

 

 

 

مواد متعلقة

موسيقى عمر خيرت في ليالي الأوبرا الشتوية

مهرجان الشيخ زايد| موعد حفل أصيل هميم وفؤاد عبد الواحد

ليالي سعودية مصرية| استعدادات نجوم الحفل في الأوبرا ..صور

سميرة سعيد| مشاهدات أغنية فن التغافل في 48 ساعة

ليالي سعودية مصرية| إطلالة جديدة لشيرين عبدالوهاب في الأوبرا.. صور

عبدالكريم عبدالقادر| 8 نجوم في ليلة تكريمه بموسم الرياض 2024

ديو سبب فرحتي لـ أصالة وأحمد سعد يواصل صدارته على "يوتيوب"

ليالي سعودية مصرية| محمد منير في الأوبرا استعدادًا للحفل
الجريدة الورقية