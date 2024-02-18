14500 جنيه... تعيد سمع «محمد»

الطفل «محمد أحمد شاكر» يبلغ من العمر 13 عاماً، يدرس بالصف الأول الإعدادى، منذ ولادته اكتشف الأطباء إصابته بضعف سمع عصبى حسى شديد بالأذنين، ويحتاج إلى جراحة زرع قوقعة.

واستمر الطفل فى عمل جلسات تخاطب بشكل يومى، وبحمد الله تعالى تحسنت الحالة، الا أن جهاز السمع «القوقعة» يحتاج كل عدة أشهر الى صيانة وقطع غيار مثل ميكروفون أو بطاريات أو أسلاك أو مغناطيس، وهذه الأشياء المطلوبة الآن تتكلف أربعة عشر ألفاً وخمسمائة وأربعين جنيهاً، والأم لديها 4 بنات بمراحل التعليم المختلفة، و2 منهم مصابون بنفس المرض، ولا تستطيع تلبية المتطلبات الضرورية لهم، والطفل مهددة بفقدان السمع والتعثر فى الحياة، لتوقف «القوقعة» عن العمل بسبب الحاجة لقطع غيار وصيانة، ويحتاج الطفل جلسات تخاطب يومياً تتكلف شهرياً ألفاً وخمسمائة جنيه شهرياً.

جاءت أم الطفل إلى عيادة الوفد تبحث عن الأمل فى إنقاذ فلذة كبدها، وقالت الأب عامل بسيط باليومية، وللأسف أن التأمين الصحى يرفض إجراء الصيانة، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة، حيث لا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، ومصاريف العلاج ضخمة لا تقدر عليها.