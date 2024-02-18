جرد وتقييم أصول وخامات وحدة الطباعة بديوان عام الدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بديوان عام المحافظه بالمتابعة والاشراف علي اعمال لجنة جرد واعادة تقييم الاصول والخامات بمطبعة ديوان عام المحافظة وذلك تنفيذا لخطة تعظيم موارد الدولة والاستغلال الأمثل للأصول الثابتة والمتداولة.

وقال "مختار" ان اعمال اللجنة المشار اليها تستهدف التمهيد لطرح المطبعة للاستثمار وإعادة تشغيلها في اطار تعظيم الاستفادة من الاصول الغير مستغلة.

وفي هذا الصدد قال مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار انه تنفيذا لتكليفات "محافظ الدقهلية" وبمناسبة صدور قرار سيادته بتشكيل اللجنة المشار اليها برئاسة السيد المهندس انيس جودة وعضوية كل من ممثلي ادارات التفتيش المالى والاداري والشئون الفنية والادارية والقانونية فقد بدأت اللجنة فى تنفيذ اعمالها لجرد وتقييم اصول وخامات وحدة الطباعة استمرارا لاستغلال الاصول الغير مستغلة بالاسلوب الامثل وطرح الوحدة للاستثمار وتشغيلها بعد توقف دام ٧ سنوات.