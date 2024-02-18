ضبط صاحب مخزنين احتكر عشرات الأطنان قبل طرحها بالسوق السوداء

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط القائم على (مخزنين) بدون ترخيص بالقاهرة لقيامه بتخزين كميات من السلع الغذائية بقصد حجبها عن التداول لبيعهم بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخلهما قرابة (30 طن سكر – 16800 عبوة زيت طعام).



يأتي ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق منفصل نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بتلقي تبرع بـ العملة الأجنبية من أحد المواطنين.



مصدر أمني.. لا صحه لتلقي تبرع بـ العملة الأجنبية من أحد المواطنين



وأكد المصدر أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال مروجي تلك الادعاءات.



كما نفى مصدر أمني في وقت سابق صحة ما تناولته إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن قيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على مندوب إحدى شركات الملاحة، من داخل أحد البنوك بالإسكندرية لحيازته عملات أجنبية.



وأكد المصدر، أن ذلك يأتي في إطار ما دأبت إليه جماعة الإخوان الإرهابية، من محاولات يائسة لنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.



سقوط تاجري مخدرات في قبضة الأمن بالقاهرة والقليوبية



كما ضبطت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية ، من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، قدرت قيمتها المالية قرابة 8 ملايين جنيه.

​​​​​​وأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية قيام عنصرين إجراميين، بالإتجار فى المواد المخدرة، وتم استهدافهما وأمكن ضبطهما بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، وبحوزتهما 160 كيلو جرام من مخدر الحشيش - بندقية آلية - خزينة بداخلها عدد من الطلقات، و2 سيارة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسيارتان لنقل وترويج المواد المخدرة والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 8 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.



مصدر أمني .. إيقاف الخدمات للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة آخر يونيو

كما أكد مصدر أمني أنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب، المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو المقبل، وفقا للمهلة المحددة.

وأشار المصدر إلى أن الإيقاف فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة، والتي تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.