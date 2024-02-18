السجن 3 سنوات للمتهم بحبس وتعذيب ابنته حتى الموت في القليوبية

قضت الدائرة الثالثة محكمة جنايات بنها بالقليوبية، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بحبس وتعذيب وقتل نجلته، حيث تعدى عليها بـ«جاكوش» على رأسها، وأماكن متفرقة من جسدها؛ مما أدى إلى وفاتها، وذلك لاكتشاف الأب بإقامة نجلته علاقات غير شرعية مع أشخاص آخرين.

وتضمن أمر الإحالة، في القضية رقم ٢٠١٣/٣٩٩٦ جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 83 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، اتهام كلا من "أحمد ن أ"، وزجته "نجلاء أ ع" أنهما قتلا الطفلة المجني عليها "رنا" 18 سنة، حيث قام المتهم الأول بالتعدي عليها بجاكوش، بسبب اكتشاف الأب وجود علاقة غير شرعية بين نجلته وآخرين.

ومن جهة أخرى عاقبت محكمة الجنايات بسوهاج، اليوم الأحد، المتهم "م . س"، عامل، يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بتهديد المجنى عليها "ن . ا" بنشر صور خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقابل مبالغ مالية بدائرة المركز .

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى، وأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، عندما تلقى رئيس مباحث وحدة مركز شرطة جرجا بلاغا من المجني عليها يفيد بقيام أحد الأشخاص بمحاولة إبتزازها بطلب مبالغ مالية وتهديدها بنشر صور خاصة بها على الفيس بوك في حالة رفضها .





وعقب تقنين الإجراءات تم التأكد من صحة البلاغ وجرى ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة وجهت له تهم تهديد المجني عليها وإفشاء أمور خادشة والشرف بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة بها مقابل مبالغ مالية .





وأحالته النيابة العامة محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .