ضبط كميات من السلع الغذائية داخل مخزنين بدون ترخيص في القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من ضبط القائم على (مخزنين) بدون ترخيص بالقاهرة لقيامه بتخزين كميات من السلع الغذائية بقصد حجبها عن التداول لبيعهم بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

وعثر بداخل المخزنين على قرابة (30 ألف طن سكر – 16800 عبوة زيت طعام).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.