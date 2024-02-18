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الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط كميات من السلع الغذائية داخل مخزنين بدون ترخيص في القاهرة

ضبط كميات من السلع
ضبط كميات من السلع الغذائية داخل مخزنين

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من ضبط القائم على (مخزنين) بدون ترخيص بالقاهرة لقيامه بتخزين كميات من السلع الغذائية بقصد حجبها عن التداول لبيعهم بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

 

 وعثر بداخل المخزنين على قرابة (30 ألف طن سكر – 16800 عبوة زيت طعام). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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