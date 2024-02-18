أونروا: عمليات نزوح مستمرة فى مناطق عديدة بغزة

أكد كاظم أبو خلف متحدث أونروا إذا استمر وقف تمويل الوكالة سيكون من الصعوبة تقديم خدماتنا خلال أبريل المقبل

وتابع أبوخلف خلال تصريحاته عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد،أن هناك تعقيدات عسكرية من جانب إسرائيل في غزة وخصوصا خان يونس.

وأشار إلى أن هناك عمليات نزوح مستمرة في مناطق عديدة بقطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، مضيفا أن 160 عاملا من الوكالة سقطوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وواصل أبوخلف أن الاحتلال يحاول التخلص من الوكالة بزعم تورط بعض العاملين في هجوم 7 أكتوبر، مضيفا أن إسرائيل تحاول محو رمزية أونروا لاستكمال انتهاكاتها في غزة.

وفي سياق آخر، تقدمت دولة الجزائر اعربية لمجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن كافة الرهائن، و"احترام القانون الدولي".

ومن جانبه قرر مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع القرار الجزائري المتعلق بالحرب في غزة، الثلاثاء، حسبما قال مصدر مطلع لـ"سكاي نيوز عربية".

وبحسب نسخة حصلت عليها "سكاي نيوز عربية"، فإن مشروع القرار الجديد يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن كافة الرهائن، و"احترام القانون الدولي".

وأكد مشروع القرار "رفض تهجير الفلسطينين بأي شكل من الأشكال، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل دائم".

وفشلت المحاولات السابقة من مجلس الأمن في وقف حرب غزة الدامية، المستمرة منذ أكتوبر من العام الماضي.