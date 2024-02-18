مرموش يسير على خطى زيدان في الدوري الألماني

أحرز الدولي عمر مرموش لاعب فرانكفورت هدفا في شباك فرايبورج على ملعب الأخير، شوارزوالد ستاديون في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الألماني.

سجل عمر مرموش الهدف الأول لصالح فرانكفورت في الدقيقة 27، قبل أن يصنع الهدف الثاني أيضًا، ليرفع مرموش رصيده التهديفي إلى 9 أهداف في مسابقة الدوري الألماني.

وعادل مرموش، رقم زيدان في عدد الأهداف للاعب مصري في موسم واحد بالدوري الألماني، بعدما عادل رقمه عندما كان يلعب الأخير مع ماينز في موسم 2004-2005.

وبات مرموش قريبا من معادل رقم محمد زيدان في مسابقة الدوري الألماني، كأكثر لاعب مصري يحرز أهدافا في موسم واحد بالبوندسليجا، بعدما سجل "زيزو" 13 هدفا مع ماينز في موسم 2005-2006.

وأنتقل الدولي عمر مرموش إلى آينتراخت فرانكفورت قادما من نادي فولفسبورج، في صفقة انتقال حر.