افتتاح برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين للزيارة 

افتتح أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، اليوم ، برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين للزيارة لأول مرة أمام الجمهور وذلك في إطار التشغيل الأولي لتطوير الخدمات السياحية داخل قلعة صلاح الدين من خلال مطور قطاع خاص.

وأكد عيسي أن هذا الافتتاح يأتي في إطار تطوير محيط قلعة صلاح الدين وتطوير البانوراما الخارجية والداخلية بهدف إطالة مدة زيارة السائح داخل القلعة والاستفادة بخدمات المطور للزوار، وان وجود المطور داخل القلعة مرتبط بأهمية ما يقدمه من خدمات وتطوير تضيف وتقرير التجربة السياحية في قلعة صلاح الدين وبقاء يظل رهن التقييم وقيمة ما يقدمه وبعد ذلك دعما لأهمية ودور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير الخدمات السياحية بالاماكن الأثرية في مصر وأنه تم إسناد 15 موقع اثري من ضمن 33موقع للاستغلال ومشاركة القطاع الخاص في التطوير استعدادا لتحقيق رؤية الدولة الاستراتيجية لجذب 30مليون سائح حتي عام 2028 وذلك مع أهمية وضرورة الحفاظ علي الهوية الأثرية والبانوراما البصرية للموقع الاثري.

وأكد دكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن برجي الرملة والحداد تم تطويرها وإعادة تأهيل هما بمعرفة المجلس الأعلى للآثار وفتحهما للزيارة لأول مرة يمثل استحداث مزارات جديدة بالقلعة أمام الزوار ويمثل بانوراما وإطلالة رائعة أمام الزائر وذلك في إطار تطوير المواقع الأثرية بالكامل وتقديم خدمات سياحية جديدة للزوار.

ويعد برج الرملة، أحد أبراج القلعة، فيرجع تاريخه إلى عصر السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، وهو على هيئة ثلاثة أرباع دائرة ويتكون من طابقين وسطح كشف سماوي، كل طابق يتكون من قاعدة يتعامد عليها ثلاثة أذرع بكل ذراع مزغل. وقد تم توسعة البرج في عصر السلطان العادل الأيوبي بحيث تحولت المزاغل إلى فتحات أبواب تفضي إلى حجرات مستطيلة مغطاه بأقبية وتنتهى كل حجرة بفتحة مزغل.

وبرج الحداد فهو من أضخم أبراج القلعة على هيئة ثلاثة أرباع دائرة، وكان في الأصل برج نصف دائرة من أبراج صلاح الدين، وتمت عليه إضافات في عصر السلطان العادل الأيوبي حتى أخذ هذا الشكل، وهو عبارة عن قاعدة متعامدة الأضلاع بوسطها درقاعة مغطاه بقبو متقاطع لها ثلاثة أذرع ذات تنتهى بفتحات مزغليه ثم تحول مزغلين إلى بابين يؤديان إلى ممر على هيئة نصف دائرة مغطى بأقبية متقاطعة ودور قاعة الطابق العلوي.