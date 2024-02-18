وصول دفعة جديدة من الأشجار الـمثمرة إلى قـنا

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن المحافظة، استلمت 21600 شجرة لزراعتها بالمحافظة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”.

وأورد المتحدث الرسمي، أن ذلك تفعيلًا تفعيلًا للبروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى لتوريد الأشجار لعدد من محافظات الجمهورية.

وأضاف أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أشاد بما تستهدفه هذه المبادرة للتوسع فى المساحات الخضراء و تحسين جودة الهواء للحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية.

السيارات محملة بالأشجار

ولفت إلى أن المبادرة تعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع، فى إطار قمة الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 التى ترأستها مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022

وأوضح المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن القافلة تضمنت 21600 شجرة ، بواقع 7 أصناف غير مثمرة وخشبية وهى( كازوينا، كونو كاربس، اكاسيا جلوكا، كافور، فرشة الزجاج، تيكوما، ماهوجنى )، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربى، وسوف يتم زراعتها بأماكن محددة بالقرى والمدن من خلال لجان مشتركة من الجهات المختلفة ووفقًا لخطة محددة، وطبقًا للظروف المناخية الملائمة لكل موقع.

إستلام 170 ألف شجرة العام الماضي:

وفي فبراير من العام الماضي، تم إستلام 170 ألف شجرة ( 109 ألف شجرة مثمرة ، 61 ألف شجرة زينة ) ، وتم توزيعها على الوحدات المحلية لمدن المحافظة ، وقام مسئولى الوحدات المحلية للمن والقرى بالبدء في زراعة تلك الأشجار على جوانب الطرق والمساحات المخصصة لها .

وشملت الأشجار التى تم توزيعها على الوحدات المحلية ( 36 الف شجرة زيتون ، و 36 الف شجرة ليمون ، و 23 الف شجرة جوافة ، و 20 الف شجرة كونو كاربس ، و 20 الف شجرة كازورينا ، و 18 الف شجرة كافور ، و 10 الف شجرة برتقال ، و 2 الف شجرة يوسفي ، و 2 الف شجرة رومان ، و 2 الف شجرة فرشة الزجاج ، و 1 الف شجرة أكاسيا جاوكا ) .