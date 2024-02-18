107 ملايين جنيه صافى الأرباح المستهدفة لشركة سيتى لاب «CILB» عام ٢٠٢٨

90 فرعاً المتوقع

أكد الدكتور أحمد عثمان الجعيدى مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة معامل سيتى لاب «CILB» للتحاليل الطبية أن صافى الارباح المتوقعة من واقع الخطة المستقبلية يصل إلى ١٠٧ ملايين جنيه فى عام ٢٠٢٨.

قال د. الجعيدى: إن صافى الربح من واقع الخطة المستقبلية يصل إلى ٢٤ مليون جنيه فى عام ٢٠٢٤ وصولًا إلى ٣٨ مليون جنيه فى عام ٢٠٢٥، و٦٦ مليون جنيه فى عام ٢٠٢٦، و٩١ مليون جنيه فى عام ٢٠٢٧، ليصل إلى ١٠٧ ملايين فى عام ٢٠٢٨.

تسعى الشركة من خلال التداول فى البورصة إلى توفير الفجوة التمويلية التى تصل إلى ٥٠ مليون جنيه مصرى، بما يسهم فى إدراج الشركة بالسوق الرئيسى خلال فترة قليلة.

كان «الجعيدى» قد أشار فى تصريحات سابقة لـ«الوفد» إلى أن العائد على الاستثمار فى شركة سيتى يعد من أفضل النسب الموجودة بسوق الرعاية الصحية، حيث إنه من المتوقع أن تحقق الشركة عائد ٢١٫٦٪ فى العام ٢٠٢٤ و٣٣٫٣٥٪ فى العام ٢٠٢٥ و٥٨٫٢٤٪ فى العام ٢٠٢٦، و٨٠٫٦٧٪ فى العام ٢٠٢٧ ليصل إلى ٩٤٫٦٧٪ فى العام ٢٠٢٨».

يشار إلى أن الجهات المعنية قد قاربت على الانتهاء من الموافقات اللازمة على أن يكون التعامل على سهم الشركة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى خلال فبراير الجارى.