إحالة العاملين المقصرين في عملهم بـالقنايات وديرب نجم للتحقيق

أحال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد؛ العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة، والمرور المفاجئ على المنشآت الصحية المختلفة، وذلك لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشكل عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الصحية بمدينة القنايات ومركز ديرب نجم، من أجل متابعة سير إنتظام العاملين بها، والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي: عدم حضور 19 من العاملين بمقر الإدارة الصحية بمدينة القنايات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب.

وتم رصد عدم حضور خمسة من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية إكراش التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمركز ديرب نجم،وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وعلى أثر تقرير إدارة المتابعة، قرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين، للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير، لإتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.