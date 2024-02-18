‏«ESTA» تتيح استفادة الشركات والمؤسسات المالية من برامجها التدريبية

50 مؤسسة مستهدفة

أتاحت الجمعية المصرية للمحللين الفنيين «ESTA» الانضمام للشركات والمؤسسات المالية العاملة فى سوق الأوراق المالية العضوية الاعتبارية بالجمعية.

قال محمد يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية إن هذا الاتجاه يتيح للشركات والمؤسسات المالية الاستفادة من البرامج التدريبية التى تقدمها الجمعية للأعضاء.

أضاف «يونس» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن هذا الاتجاه يأتى فى إطار الدور الذى تلعبه الجمعية فى رفع كفاءة العاملين فى سوق المال، وتنمية مهاراتهم العلمية، والمهنية، بحيث يتم التنوع فى المستفيدين، وبذلك لن يقتصر تقديم الخدمات والبرامج التدريبية على الأفراد الأعضاء فقط، وانما أيضاً الشركات والجهات والمؤسسات المالية.

أشار «يونس» إلى أن الجمعية ستعمل على تنظيم دورات متخصصة لهذه المؤسسات، وأيضاً ستعمل على تقديم محفزات للانضمام، من خلال التخفيضات الممنوحة لهذه الجهات على الدورات التدريبية.

أوضح أن عدد القائمة المبدئية للمشاركين من هذه الجهات يصل إلى 10 مؤسسات مالية، على يبدأ أول هذه البرامج والكورسات التدريبية خلال «مايو» القادم2024.

كما أوضح أن هذه المؤسسات تتمتع بكافة الحقوق الممنوحة للأعضاء الأفراد، كما يحق لكل مؤسسة المشاركة بخمس مستفيدين.

وتستهدف الجمعية الوصول بعدد المستفيدين إلى 50 شركة ومؤسسة بنهاية عام2024.