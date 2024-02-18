نائب محافظ أسوان تشهد ديفيلية المراكب الشراعية

وسط استمتاع السائحين والزائرين من ضيوف عروس المشاتى، بالعروض الفنية وسحر وجمال الطبيعة والشمس المشرقة، التى تتمتع بها عاصمة الثقافة والشباب والإقتصاد الإفريقى.

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بحضور ديفيلية المراكب الشراعية واللنشات ، والذى تم تتظيمه على صفحة نهر النيل الخالد أمام نادى التجديف، وذلك وسط مشاركة لرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو بسيونى، وأعضاء لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب برئاسة الدكتور نادر مصطفى، وأعضاء مجلس النواب بأسوان، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية، فضلاً عن 15 فرقة للفنون الشعبية ، والمشاركة فى مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون.

تمتد فعاليات ديفيلية المراكب الشراعية في الفترة من 18 فبراير ، وتختتم فى 22 من شهر فبراير الجارى تزامناً مع ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية ، وتضم فرق الفنون الشعبية 5 فرق أجنبية وعربية وهى الهند والمكسيك وبولندا وفلسطين والسودان ، و 10 فرقة مصرية ، وهى أسوان وتوشكى وأطفال أبو سمبل ومرسى مطروح والشرقية وبورسعيد وملوى والوداى الجديد وأسيوط والحرية .